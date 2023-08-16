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НовостиОбщество16 августа 2023 0:11

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане приземлился в Москве

Во время полета всем 16 пострадавшим была оказана необходимая помощь
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане приземлился в Москве. Фото: Коршунов Алексей

Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане приземлился в Москве. Фото: Коршунов Алексей

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на автозаправке на окраине Махачкалы приземлился в подмосковном Жуковском. Спецборт вылетел в столицу вечером во вторник, 15 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Спецборт в 02:30 по московскому времени совершил посадку в аэропорту Жуковский", - приводит информацию МЧС агентство.

По данным источника из медицинских кругов, при совершении полета всем пострадавшим была оказана вся необходимая помощь со стороны медиков. Полет все перенесли без каких-либо ухудшений состояния здоровья.

Напомним, на автозаправочной станции в Махачкале из-за сильного пожара погибли 27 человек, среди которых есть дети. Всего в больницы попало более 70 человек. Ранее власти решали вопрос об экстренном переводе в федеральные медучреждения двоих из 16 пострадавших детей, находящихся в критическом состоянии.