В Турции температура воздуха впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса Фото: Юлия СМИРНОВА

Турецкие власти сообщили об установлении нового температурного рекорда в истории страны. Во вторник, 14 августа, столбики термометров поднялись до 49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары. Об этом в соцсетях сообщил глава министерства Мехмет Озхасеки.

По его словам, министерство окружающей среды, градостроительства и климатических изменений 15 августа зафиксировало температурный максимум в истории страны. В деревне Сарыджакая провинции Эскишехир воздух прогрелся до 49,5 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году в провинции Шырнак. Температура воздуха тогда составила 49,1 градус.

В июле 2023 года летняя жара побила рекорды во Франции и Италии. Первый раз за всю историю метеорологических наблюдений в департаменте Арьеж на юге Франции воздух прогрелся до 40,6 градусов.