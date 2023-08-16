MI-6 подготовила к отправке в Африку диверсионный отряд Украины Фото: REUTERS

Служба внешней разведки Великобритании MI-6 подготовила украинский диверсионно-карательный отряд, который состоит из 100 боевиков нацформирований, к отправке в Африку. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

По подтвержденным несколькими источниками данным, отряд был сформирован и подготовлен для противодействия развитию сотрудничества России и стран Африки.

Источник сообщил, что в июле Киев отдал приказ СБУ, ГУР и Минобороны Украины содействовать с представителями разведки MI-6 и Специальной авиадесантной службы Великобритании в подборе 100 боевиков из числа нацформирований. Все боевики при этом должны иметь значительный боевой опыт.

Собеседник агентства подчеркнул, что подготовленный британскими спецслужбами украинский диверсионно-карательный отряд отправится в Африку во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил в город Омдурман.