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НовостиВ мире16 августа 2023 0:55

Двух австралийцев обвинили за печать оружия на принтере

В ходе обыска были обнаружены четыре напечатанных пистолета
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Двух австралийцев обвинили за печать оружия на принтере

Двух австралийцев обвинили за печать оружия на принтере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители в Австралии предъявили обвинения двум жителям, изготавливавшим оружие с помощью 3D-принтера. Об этом сообщил местный телеканал 9News.

Известно, что двоим австралийцам из штата Западная Австралия предъявили обвинения в незаконном изготовлении оружия после того, как правоохранители изъяли несколько напечатанных на принтере единиц. В ходе обыска были найдены четыре пистолета, а также несколько деталей, чертежи и сам принтер.

Как сообщил заместитель комиссара Кайли Уайтли, на данный момент проблема в том, что новая тенденция по изготовлению оружия в домашних условиях усиливается.

Ранее британский журнал The Economist писал о том, что Киев печатает самодельные бомбы для Вооруженных сил Украины на 3D-принтере из запчастей, которые поставляются из-за рубежа под видом детских игрушек.