Американская группа The Killers извинилась за призыв видеть братьев в русских Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Американская музыкальная группа The Killers на концерте в Грузии пригласили из толпы на сцену музыканта из России и призвали к братству с русским народом. После возмущения грузинских фанатов музыканты извинились и заявили, что не хотели никого расстраивать.

В соцсетях пользователи писали, что музыкальная группа завершила концерт под протестные выкрики зрителей. По информации участников коллектива, им со сцены показалось, что толпа была не против выхода барабанщика на сцену. .

"Комментарий, который подразумевает, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неверно истолкован и мы это признаем. Мы приносим свои извинения", - говорится в сообщении The Killers в соцсетях.

В августе 2023 года в Ереване отменили концерт российской группы Little Big. Он должен был состояться 12 августа. Причиной стали возмущения местных жителей.