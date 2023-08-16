"Ростех": разработана система дистанционного управления для ПТРК "Корнет" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" разработаны комплекты дистанционного управления для противотанковых ракетных комплексов "Корнет". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителей холдинга на форуме "Армия-2023".

Как сообщили представители, основным назначением таких комплектов является сохранение жизней российских бойцов, если последует ответный огонь от противника.

Сейчас предприятие разработало и изготовило опытные образцы, все они проходят испытания. При этом, сам ПТРК постоянно модернизируется.

Напомним, конструкторское бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы" также модернизировало управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь". Компания улучшила его характеристики. Сейчас боеприпас уже поставляется в войска, характеристики модернизированных изделий не называются из соображений безопасности.