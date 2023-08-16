Житель Приангарья подозревается в работе на разведку Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правоохранители Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в сборе информации для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области собирал информацию и фотоматериалы о состоянии промышленного объекта, чтобы передать их далее ГУР Минобороны Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемым стал 23-летний житель Ангарска. По заданию спецслужбы он распространял листовки, которые дискредитируют использование ВС РФ в целях защиты граждан страны, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, который также передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.