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НовостиОбщество16 августа 2023 1:53

Житель Приангарья подозревается в работе на разведку Украины

Мужчина собирал данные и фотографии об одном из промышленных предприятий Иркутской области
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Житель Приангарья подозревается в работе на разведку Украины

Житель Приангарья подозревается в работе на разведку Украины

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правоохранители Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в сборе информации для украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что сотрудник одного из производственных предприятий Иркутской области собирал информацию и фотоматериалы о состоянии промышленного объекта, чтобы передать их далее ГУР Минобороны Украины.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Подозреваемым стал 23-летний житель Ангарска. По заданию спецслужбы он распространял листовки, которые дискредитируют использование ВС РФ в целях защиты граждан страны, сообщает ТАСС.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма, который также передавал данные о перевозке грузов в зону спецоперации украинским спецслужбам.