Forbes: ВСУ в ходе наступления задействовали последнее крупное подразделение Фото: Александр КОЦ

Киев в ходе наступления задействовал последнее крупное подразделение - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. ВСУ держали его в запасе, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2, задействована в наступлении в районе Работино в Запорожской области.

Обозреватель добавил, что у ВСУ может не остаться мощных формирований, способных заменить 82 и 46 бригады, когда те отступят для отдыха и ремонта. Из-за этого Киев рискует оказаться в уязвимом положении.

"Если ВС РФ удержат в Работино свои позиции и выдержат временный всплеск наступления ВСУ, то они могут оказаться в состоянии нанести ответный удар по украинской стороне", - заключил обозреватель.

Между тем, бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ закончат наступление через пару месяцев из-за осенних дождей, а также многочисленных потерь живой силы и техники