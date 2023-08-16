Полиция Приморья объявила награду за информацию об осквернивших флаги Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Приморья объявили вознаграждение в 200 тысяч рублей за информацию о том, кто причастен к повреждению российских флагов на месте захоронения участников спецоперации во Владивостоке. Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

В начале июля 2023 года на Аллее героев во Владивостоке неизвестные разрезали флаги России на могилах пробивших в ходе спецоперации и разбросали венки. Полиция возбудила уголовное дело за надругательство над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ).

Полиция Приморского края выплатит вознаграждение в размере 200 тысяч рублей тому, кто готов помочь в раскрытии преступления. Правоохранители обещают конфиденциальность и безопасность гражданам, которые владеют информацией об инциденте.

В июле 2023 года в отношении 23-летней девушки-блогера из Самары возбудили уголовное дело за действия, пренебрегающие нормами этики и морали на Мамаевом кургане. Ее задержали в Волгограде, по подозрению в осквернении скульптуры "Родина-мать зовёт!".