Что произошло в ночь на 16 августа Фото: Александр КОЦ

Российское министерство обороны сообщило о попытках Украины атаковать объекты в Калужской области с помощью трех беспилотников. Все они были уничтожены средствами ПВО российской армии.

Попытку совершить террористическую атаку киевский режим предпринял около 05:00 мск. В результате случившегося пострадавших и разрушений нет.

Также в украинских городах Измаил и Рени прогремели взрывы 16 августа. Информацию об этом опубликовало издание Украины "Страна". Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Между тем, служба британской внешней разведки MI-6 подготовила к отправке в Африку украинский диверсионно-карательный отряд, состоящий из 100 боевиков нацформирований.

Сразу несколько источников подтвердили, что отряд был сформирован и подготовлен для противодействия развитию сотрудничества России и стран Африки.

Специальный борт МЧС России с 16 пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции на окраине Махачкалы приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Самолет Ил-76 вылетел в столицу вечером во вторник, 15 августа.

Иранские власти готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются соответствующие решения должностных лиц республики для того, чтобы осуществить задуманное на практике.