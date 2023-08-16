Пенсионерам в России предлагают наибольшую зарплату в строительстве и недвижимости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионеры могут рассчитывать на самые высокие заработные платы в сферах строительства и недвижимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Согласно проведенному исследованию, кандидатов старшего возраста самые высокие заработные платы ждут в сферах строительства и недвижимости, составляя в среднем 88 тысячи рублей. Тем, кто ищет работу в секторе производства и агропрома, предлагают доход в 70 тысяч рублей, а на транспорте и в логистике - 65 тысяч рублей.

Как отмечается, вакансии, которые не требуют особых навыков и опыта, - в сфере офисных служб и бизнес-услуг, а также красоты и здоровья - заработная плата может быть 45 тысяч рублей, а в сфере услуг пенсионеры могут получить 43 тысячи рублей.

Всего в исследовании проанализировали около 40 тысяч вакансий, которые были размещены на сайтах сервисов.

Ранее была представлена десятка профессий, заработная плата в которых больше всего выросла за последний год. Рейтинг возглавили вакансии водителей такси, зарплата которых увеличилась в 2,2 раза.