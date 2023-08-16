Марочко: ВСУ используют гражданских для строительства укреплений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в среду, 16 августа, со ссылкой на собственные источники заявил, что украинские войска используют гражданских жителей для возведения оборонительных сооружений на Купянском направлении.

«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы», - приводят РИА Новости заявление подполковника ЛНР, отметив, что украинские войска угрозами заставляют жителей «выполнять тяжелую физическую работу», в том числе «носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений».

Марочко отметил, что для работ привлекают и женщин, которых заставляют наполнять мешки, натягивать маскировочные сети и делать мелкие хозяйственные работы.

Напомним, пару дней назад, 14 августа, российские военные отразили шесть атак украинских войск на Купянском направлении.