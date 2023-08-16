Пожар вспыхнул на складе пиломатериалов в Норильске

Пожар площадью 1200 кв. метров вспыхнул на складе в Норильске. Фото: ГУ МЧС России

В Норильске на складе пиломатериалов произошло возгорание в среду, 16 августа. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Красноярскому краю в Telegram.

По данным МЧС, огонь вспыхнул в неэксплуатируемом здании и металлическом гараже на Октябрьской улице в Норильске утром 16 августа. Предварительная площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

В тушении пожара задействованы 38 человек и 13 единиц техники. "Пожарные применяют автолестницу. С ее помощью они проливают конструкции с высоты", - уточнили в МЧС.

Мэр Норильска Дмитрий Карасев в своем обращении к жителям города сообщил, что данных о погибших и пострадавших не поступало.

"Угрозы распространения огня на жизненно важные объекты тоже нет. Пожар находится под контролем", - заявил Карасев.

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