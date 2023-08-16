Tagesspiegel: власти Германии пристально следят за успехами экономики в России

Германию озаботили успехи России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии пристально следит за развитием экономики в России на фоне санкций, которые не оказали должного эффекта, на который рассчитывали в Европе. Об этом говорится в материале обозревателя Альбрехта Мейера в немецкой газете Tagesspiegel.

"Санкции Запада ударили по экономике России не так сильно, как первоначально надеялись многие политики в Евросоюзе и США", - пишет Мейер, отметив, что, согласно прогнозам, в 2024 году ВВП России может вернуться на уровень до начала украинского конфликта.

Кроме того, по словам Мейера, в 2022 году немецкое агентство Scope сделало прогноз, согласно которому Россия в течение десяти лет не смогла бы оправиться после санкций.

"Но все выглядит иначе", - продолжил обозреватель. В Европе обратили внимание на новость о том, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики с 0,7 до 1,5 процента в 2023 году.

"За этим развитием пристально следят в Берлине", - заключил Мейер.

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