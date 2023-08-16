СБУ признала ответственность Киева за теракты с помощью морских беспилотников Фото: Shutterstock

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил об ответственности Киева за террористические атаки против Москвы с использованием морских беспилотников.

Как сообщает телеканал CNN, глава СБУ заявил, что ведомство самостоятельно, без участия каких-либо частных компаний разработало морские беспилотники, которые применяли при атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер «Сиг» рядом с Керченским проливом.

Телеканал также распространил предоставленные украинскими спецслужбами кадры, которые, как сообщается, были сняты с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

Как писал сайт KP.RU, ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов Украины подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.

Напомним, второй теракт на Крымском мосту был совершен в ночь на 17 июля этого года, когда было частично разрушено дорожное полотно. Жертвой этого удара была семейная пара, которая ехала из Белгородской области. Сиротой осталась их 14-летняя девочка.