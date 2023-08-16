В Брянской области после обстрела ВСУ повреждены школа и пять домов Фото: "КП" Архив

После обстрела со стороны Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Куршановичи Климовского района Брянской области были повреждены школа, дом культуры и жилые дома. Об этом в среду, 16 августа, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», - написал глава региона, уточнив, что на месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Днем ранее, во вторник, 15 августа, российские войска предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. Как заявил тогда Богомаз, в результате попытки проникновения ДРГ пострадал один человек.