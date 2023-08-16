Генпрокуратура признала польскую организацию «За свободную Россию» нежелательной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность польской организации «За свободную Россию» («Za Wolna Rosje»). Об этом в среду, 16 августа, сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что участники этой организации агитируют граждан вступать в добровольческие батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По результатам проверки Генпрокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje» (Ассоциация «За свободную Россию»), Польша», - сказано в заявлении ведомства.

В заявлении указывают, что идейными вдохновителями организации стали сбежавшие в Польшу Анастасия Сергеева и Мария Хармаст, которые причисляют себя к «репрессированному гражданскому обществу».

Ведомство также заявляет, что «За свободную Россию» организует «проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях».

Напомним, на прошлой неделе, 10 августа, Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team, которая связана с ФБК*. Как отмечалось, эта организация собирала и публиковала данные о российских войсках.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ