В Харьковской области произошли взрывы 16 августа 2023 года Фото: REUTERS

В среду утром, 16 августа, в Харьковской области на Украине прогремели взрывы. Информацию об этом опубликовало местное издание.

Источник сообщил, что взрывы в Харьковской области были слышны в 8:15 и в 8:53 по московскому времени. До этого в 07:42 по мск в области была объявлена воздушная тревога. Более подробной информации не приводится.

Накануне KP.RU сообщил о серии взрывов в украинских городах Измаил и Рени.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что киевский режим проводит милитаризацию Харькова, размещая в учебных заведениях пункты ПДД и ПВД.

Кроме того, глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев в июле рассказал о мародерских действиях властей Украины. Те стали периодически вывозить из подконтрольной ей части города людей и документы.