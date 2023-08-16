Минтруд: все участники СВО получают технические средства реабилитации Фото: REUTERS

Все участники специальной военной операции получают необходимые средства реабилитации еще в госпитале. Такое заявление сделал глава департамента по делам инвалидов министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.

«У нас какая история - все участники СВО получают все полностью услуги, в которых нуждаются, непосредственно в госпиталях когда еще находятся... Поэтому все 100% охвачены, вопрос только в количестве», - приводит РИА Новости заявление главы департамента ведомства.

Лигомина отметил, что эта помощь будет касаться и протезирования.

Накануне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак направил президенту России Владимиру Путину, в котором говорилось, что рабочая группа по вопросам специальной военной операции за прошедшие шесть месяцев обработала более 28 тысяч обращений участников СВО.