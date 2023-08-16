В российских магазинах цены на курицу всего на 20% отстают от стоимости свинины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мясо птицы в России становится дороже. По данным Росстата, в июле в рознице курятина взлетела в цене до исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм, а некоторые продавцы предлагали по цене свыше 200 рублей.

ФАС и Генпрокуратура уже заинтересовалась ценником. Ведомство проверит, насколько он обоснован.

Эксперты отмечают, что пока этот вид мяса остается самым доступным потребителю. Но прибавка в стоимости не прихоть, а вынужденная мера. Издержки производства требуют именно такой реакции. Взлетели цены на корма и на ветпрепараты. Рынок кормов в РФ на 90% все еще занимают зарубежные производители.

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев в беседе с «Ридусом» отмечает, что рентабельность птицеводов все еще не выходит за пределы 5–8%.

Чтобы как-то остаться на плаву, птицеводы начинают создавать свои эко-системы. Многие стали совмещать бизнес с сельским хозяйством – берут в аренду участки, чтобы выращивать корма. По возможности, отказываются от химических удобрений – их заменяет птичий помет. Есть у этого подхода еще один плюс, получается экологически чистый продукт.

В 2023 году корма для птицы в среднем обходятся фабрикам в 8 рублей за килограмм, годом ранее платили по 12 рублей. Все это зашивается в цену конечного продукта. Наличие своей кормовой базы минимизирует данную статью затрат.

Но пока цены на курицу растут и почти догнали свинину. Как сообщает Emeat, если еще 15 лет назад разница в цене составляла 50%, то теперь всего 20-25%.