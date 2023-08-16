Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг решил отказаться от поединка в Колизее

Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг решил отказаться от поединка Колизее Фото: Архив "КП"

Илон Маск заявил, что Марк Цукерберг решил отказаться от поединка с ним в римском Колизее.

«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался», - заявил бизнесмен на своей странице в социальной сети X, уточнив, что предложил также его дом как «безопасное пространство», но он «путешествовал».

Ранее Илон Маск сообщил, что уже договорился с итальянскими властями о месте проведения поединка с Марком Цукербергом, отметив, в кадре будет античный Рим.

Позже мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил бизнесменам древнеримский амфитеатр для проведения такого поединка. Как отметил градоначальник, проведение этого боя позволит выручить примерно 200 млн евро, которые направили бы двум педиатрическим больницам.