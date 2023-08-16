Аналитик Суверов: курс доллара все равно будет в границах 90 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 3,5% - теперь она составляет 12%. Это должно стабилизировать российскую валюту. По мнению инвестиционного стратега Сергея Суверова, теперь спекулянтов ударили по рукам, рубль укрепится, но ждать, что доллар подешевеет до 70 – не стоит.

По его мнению, причина ослабления рубля кроется в ситуации с платежным балансом. В настоящий момент наблюдается резкое падение экспорта.

Газпром почти перестал поставлять газ в Европу. Это ведет к тому, что выручки стало меньше.

Ужесточение монетарной политики немного изменит ситуацию и укрепит позиции рубля, но ждать резких перемен не стоит.

- Курс все равно будет варьироваться в пределах коридора 90-100 рублей. А реальное усиление национальной валюты станет возможным только тогда, когда начнет сокращаться импорт, - заявил Суверов Царьграду.

В свою очередь, аналитик Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал, что после повышения ключевой ставки, начнет снижаться спрос на валюту. Вероятно, торги теперь сместятся в диапазон 92—99,5 рублей за доллар.

А аналитик Дмитрий Голубовский отметил, что одной ключевой ставкой сейчас ситуацию не исправишь.

От ЦБ ждали каких-то анонсов по ограничению движения капитала или мер, обязывающих экспортеров реализовывать валютную выручку в определенный срок. В общем, действий, которые в прошлом году стабилизировали экономическую ситуацию, сообщает телеканал "360".