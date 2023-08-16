Politico: Банки Британии принудительно закрывают счета связанных с Киевом компаний

Британские банки закрывают счета компаний, сотрудничающих с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банки Великобритании стали принудительно закрывать счета компаний, которые сотрудничают с Украиной. Это связано с отмыванием денег и санкциями в отношении России, сообщает газета Politico, сославшись на письмо Британско-украинской торговой палаты.

Сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс в июльском письме передал секретарю при британском минфине Эндрю Гриффиту, что на просторах "Туманного Альбиона" все больше боятся торговать с Украиной из Великобритании из-за страха перед закрытием счетов.

В письме утверждается, что множество компаний подали жалобы в торговую палату из-за того, что их счета были закрыты из-за сотрудничества с Украиной.

"Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета", - сказано в письме. Там же говорится, что банки в Великобритании часто отказывают открывать счета, если компанию связывает какая-либо торговая сделка с Киевом.

Бейт Томс также заявил, что если британцы сделают окончательно невозможной торговлю для Украины с их территории, то Киев еще больше будет зависим от иностранной помощи.

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