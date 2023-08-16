По открытому Украиной временному коридору из порта Одессы вышло первое судно Фото: REUTERS

Из порта Одессы вышло первое с начала военной спецоперации на Украине судно, сообщают местные СМИ.

Как передает издание «Думская», из порта по открытому Украиной коридору направился контейнеровоз водоизмещением 110 тысяч тонн и длиной 300 метров.

Как написал с соцсетях вице-премьер страны Александр Кубраков, это судно стало первым, которое пройдет по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов». Контейнеровоз Joseph Schulte идет под флагом Гонконга, на его борту более 30 тысяч тонн груза, уточнил он.

Напомним, что об открытии временных коридоров в Черном море объявили в Военно-морских силах Украины. При этом в сообщении украинских ВМС добавили, что на протяжении временных коридоров будет сохраняться минная опасность и военная угроза.

Сайт KP.RU писал, что попытка Киева наладить морской коридор для вывоза украинского зерна без участия России с треском провалилась.