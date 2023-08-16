Большинство россиян считают траты на цветы к 1 сентября самими бесполезными Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, какие траты родители считают самыми бесполезными к 1 сентября. Большинство опрошенных (64%) назвали покупку цветов и дорогих подарков учителям. При этом 7% родителей говорят, что цветы – это знак уважения и внимания к учителю, но покупать огромные букеты не хотят.

9% участвуют в благотворительных акциях с одобрения учителя, а 12 % покупают один букет от класса, его средняя стоимость его составляет от 3 тыс.рублей.

Еще одна ненужная статья расходов – подарок учителю, так считают 43% родителей. Следом идут канцтовары (27%). На них родители тратят до 5 тыс. рублей, хотя далеко не все из списка покупок используются.

33% опрошенных, что большинство ненужных трат связаны с покупкой формы. Как правило, пиджаки и жилеты не используются, а на них в среднем уходит 5-7 тыс. руб., сообщает «Газета.Ru».

17% считают напрасным покупку рабочих тетрадей и контурных карт (до 10 тыс. руб.), так как все материалы предоставляет школа.

Если говорить в целом о тратах, то сборы в школу обходятся примерно в 20 тысяч рублей. Таковы данные опроса «АльфаСтрахование».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о праве родителей блокировать введение в школах единой формы. Детский психолог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова призвала не впадать в крайности. Она объяснила телеканалу «360», чем навредит единый костюм или его отсутствие.

На сборах в школу можно сэкономить. Эксперты посоветовали покупать все заранее и не ждать конца лета, пока все товары по самым выгодным ценам разберут с прилавков. По их мнению, например, школьную форму лучше покупать в первой половине лета, когда в наличии почти весь размерный ряд. А канцтовары приобретать онлайн, пишет газета «Известия».