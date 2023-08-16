В Тюменской области будут выпускать по миллиону инкубационных яиц индейки в месяц

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Нажатием символической кнопки производство запустили губернатор Александр Моор и председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев вместе с другими почетными гостями торжественной церемонии.

После выхода на полную проектную мощность предприятие станет каждый месяц выпускать по миллиону штук инкубационного яйца индейки.

«Этот масштабный инвестиционный проект мы общими усилиями начинали в 2021 году и даже не предполагали тогда, что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства станет настолько важным для России. Компания «Дамате» – наш давний и надежный партнер. Мы уверены, что впереди – новые совместные проекты и общие победы», – заявил Александр Моор во время вручения Науму Бабаеву регионального знака отличия «За заслуги перед Тюменской областью».

Предприниматель поблагодарил главу региона за поддержку реализации проекта.

«Если раньше птицеводы везли инкубационное яйцо из-за рубежа, а в нашей стране выращивали только птицу, то теперь все этапы производства локализованы в России. Экономический эффект измеряется миллионами евро», – сказал Наум Бабаев.

В развитие племенного репродуктора индейки инвестировано более 6 миллиардов рублей. В ходе реализации проекта в Исетском районе созданы 119 новых рабочих мест. В общей сложности даже в небольших населенных пунктах муниципалитета будут трудоустроены порядка двухсот человек. Руководство компании «Дамате» также заверило главу Исетского района Николая Теньковского в намерении инвестора принимать участие в развитии социальной сферы муниципального образования.