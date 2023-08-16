В Екатеринбурге в фонтане нашли тело мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Екатеринбурга в фонтане «Каменный цветок» обнаружили тело мужчины, сообщили в Следственном управлении СК по Свердловской области.

По информации «КП – Екатеринбург», инцидент произошел в среду, 16 августа. В настоящее время тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений не обнаружено, поэтому следователи полагают, что смерть мужчины не связана с криминалом.

Напомним, на этой неделе тело мужчины нашли на заливе Ангары в Иркутске. За несколько дней до этого 44-летний мужчина утонул при купании на карьере в городе Шелехов Иркутской области. Его тело из водоема подняли очевидцы. Место происшествия не было оборудовано для купания, а на берегу был установлен знак «Купание запрещено».