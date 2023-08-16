Начальник РХБЗ Кириллов: США ищут мутации вирусов для подготовки новой пандемии

Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Соединенные Штаты начали поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Как и в 2019 году, США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», – сказал он на брифинге.

По словам Кириллова, Вашингтон создал Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Эта структура будет отвечать за координацию действий по борьбе с патогенами, которые могут спровоцировать «чрезвычайную ситуацию глобального характера», уточнил начальник войск РХБЗ. Кроме того, управление займется созданием вакцин для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрением передовых технологий в биопроизводство, сообщил он.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Минобороны России предъявило доказательства причастности Пентагона к созданию пандемии COVID-19.