Младенца в мусорном пакете в кустах под Петербургом нашли прохожие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина приняла решение избавиться от своего новорожденного сына, поместив его в мусорный пакет. Как сообщил spb.kp.ru со ссылкой на источник, мать выкинула своего ребенка в кусты в садоводстве «Металлург» в Ленобласти.

На данный момент неизвестно сколько именно ребенок пролежал в мусорке, однако днем в минувший вторник, 15 августа, пищащий пакет привлек внимание случайной женщины, которая приняла решение позвонить в экстренные службы. После этого мальчика увезли в больницу, где его состояние оценили как удовлетворительное.

«В больницу доставили живого новорожденного мальчика. Сейчас правоохранители ищут мать», - сказал собеседник издания.

Отметим, что это не первый подобный случай. Как писал сайт KP.RU, в прошлом году москвичка родила сына в Санкт-Петербурге, после чего оставила его в пакете посреди автостоянки. Ребенок остался жив, однако получил переохлаждение.