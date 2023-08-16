Дети из ДНР по приглашению губернатора Сергея Цивилева отдыхают на лучшем курорте Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Дети из ДНР приехали на отдых в Кузбасс по приглашению губернатора региона Сергея Цивилева. 20 ребят из Горловки проводят каникулы на лучшем кузбасском курорте «Шерегеш». Школьники бесплатно отдыхают в летнем лагере FUN KIDS.

«Горловка - город-побратим нашего Прокопьевска, мы оказываем ему помощь в восстановлении разрушенных объектов, отправляем гуманитарную помощь его жителям, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Отдых на лучшем кузбасском курорте «Шерегеш» позволит детям набраться сил и получить массу приятных впечатлений».

Местный бизнес не остался в стороне: предприниматели, работающие на территории курортного комплекса «Шерегеш», помогли профинансировать интересную программу отдыха с активностями. Для детей организовали поход в горы, проводятся уроки стрельбы из лука, занятия на скалодроме, игры в лазертаг.

Всего в этом году по инициативе губернатора Сергея Цивилева был организован летний отдых для 1100 детей из Горловки. Школьники проводят каникулы в Кузбассе и на юге России.