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НовостиВ мире16 августа 2023 8:53

МО России: США изучили 2,5 тысячи летучих мышей для поиска новых штаммов ковида

Американцы с 2015 года занимаются поисками новых штаммов коронавируса, заявил Игорь Кириллов
Дарья ЧИПУРНАЯ
США изучили 2,5 тысячи летучих мышей для поиска новых штаммов коронавируса

США изучили 2,5 тысячи летучих мышей для поиска новых штаммов коронавируса

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки изучили более 2,5 тысяч летучих мышей для поиска новых штаммов коронавируса. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант сообщил, что ключевую роль в изучении нового штамма играет организация-посредник "Эко-хелс альянс". Они с 2015 года изучают разнообразия популяции летучих мышей, занимаются поисками новых штаммов COVID-19 и механизмов их передачи от животного к человеку.

"Всего было изучено более 2,5 тысячей особей", - сказал Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, причастность США к возникновению и распространению коронавируса говорит факт проведения в Нью-Йорке учения "Ивент-201" 18 октября 2019 года - за два месяца до первых официальных сообщений о возникновении инфекции в Китае.

В ходе учений в Университете Джонса Хопкинса были отработаны действия в условиях ранее неизвестной пандемии от летучих мышей человеку через промежуточного носителя - организм свиньи.

Ранее KP.RU рассказал подробности о новом штамме коронавирусной инфекции под названием "эрис".