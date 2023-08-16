МО России: США изучили 2,5 тысячи летучих мышей для поиска новых штаммов ковида

США изучили 2,5 тысячи летучих мышей для поиска новых штаммов коронавируса Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки изучили более 2,5 тысяч летучих мышей для поиска новых штаммов коронавируса. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант сообщил, что ключевую роль в изучении нового штамма играет организация-посредник "Эко-хелс альянс". Они с 2015 года изучают разнообразия популяции летучих мышей, занимаются поисками новых штаммов COVID-19 и механизмов их передачи от животного к человеку.

"Всего было изучено более 2,5 тысячей особей", - сказал Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, причастность США к возникновению и распространению коронавируса говорит факт проведения в Нью-Йорке учения "Ивент-201" 18 октября 2019 года - за два месяца до первых официальных сообщений о возникновении инфекции в Китае.

В ходе учений в Университете Джонса Хопкинса были отработаны действия в условиях ранее неизвестной пандемии от летучих мышей человеку через промежуточного носителя - организм свиньи.

Ранее KP.RU рассказал подробности о новом штамме коронавирусной инфекции под названием "эрис".