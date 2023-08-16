Названы российские курорты с самой дешевой арендой жилья в августе

"Суточно.ру": Горячий Ключ и Железноводск предлагают самое дешевое жилье в августе
Фото: Андрей АБРАМОВ
Названы самые низкие цены на аренду жилья для отдыха. Это и Железноводск. Средние ставки здесь не превышают 3 тыс. рублей за сутки.
Места с самой низкой арендой жилья:
Горячий Ключ - 2 540 рублей за сутки(+17% по сравнению с прошлым годом),
Железноводск – 2 780 рублей (+22%),
Евпатория – 2 820 рублей (-15%),
Ейск – 2 850 рублей (+9%),
Шепси – 3 010 рублей (+20%),
Судак – 3 100 рублей (-2%),
Феодосия – 3 160 рублей (-4%),
Туапсе – 3 270 рублей (+19%),
Хунзах (Дагестан) – 3 350 рублей (+21%).
- В среднем туристы находятся на отдыхе 6 дней и тратят 20 тыс. рублей. Особым спросом пользуются студии и однокомнатные квартиры, так как их снимают семьями, и доплату здесь не берут за каждого отдыхающего ( как в отелях), прокомментировал «Газете.Ru» Юрий Кузнецов, основатель сервиса бронирования жилья.
Ранее эксперты рассказали, как россияне могут сэкономить на новогоднем отдыхе. В этом вопросе поможет ранее бронирование.
В вопросах стоимости путевок в зарубежные страны всегда нужно учитывать волатильность курсов валют. За последний год рубль ослабел на 60 процентов, что привело к корректировке цен, сообщает ОТР.
Тем временем представители сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В соответствующий список, как выяснил RT, вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.