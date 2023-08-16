Названы российские курорты с самой дешевой арендой жилья в августе

"Суточно.ру": Горячий Ключ и Железноводск предлагают самое дешевое жилье в августе Фото: Андрей АБРАМОВ

Названы самые низкие цены на аренду жилья для отдыха. Это и Железноводск. Средние ставки здесь не превышают 3 тыс. рублей за сутки.

Места с самой низкой арендой жилья:

Горячий Ключ - 2 540 рублей за сутки(+17% по сравнению с прошлым годом),

Железноводск – 2 780 рублей (+22%),

Евпатория – 2 820 рублей (-15%),

Ейск – 2 850 рублей (+9%),

Шепси – 3 010 рублей (+20%),

Судак – 3 100 рублей (-2%),

Феодосия – 3 160 рублей (-4%),

Туапсе – 3 270 рублей (+19%),

Хунзах (Дагестан) – 3 350 рублей (+21%).

- В среднем туристы находятся на отдыхе 6 дней и тратят 20 тыс. рублей. Особым спросом пользуются студии и однокомнатные квартиры, так как их снимают семьями, и доплату здесь не берут за каждого отдыхающего ( как в отелях), прокомментировал «Газете.Ru» Юрий Кузнецов, основатель сервиса бронирования жилья.

Ранее эксперты рассказали, как россияне могут сэкономить на новогоднем отдыхе. В этом вопросе поможет ранее бронирование.

В вопросах стоимости путевок в зарубежные страны всегда нужно учитывать волатильность курсов валют. За последний год рубль ослабел на 60 процентов, что привело к корректировке цен, сообщает ОТР.

Тем временем представители сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы. В соответствующий список, как выяснил RT, вошли в том числе подмосковные Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.