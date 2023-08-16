В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана 31 августа

В Турции сообщили об отсутствии данных о возможной встрече Эрдогана и Путина Фото: REUTERS

В Турции не располагают данными о возможной встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в конце августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы Турции.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что главы государств могут встретиться 31 августа. Однако в администрации турецкого президента не подтвердили эту информацию.

"Если такое решение будет, если появится конкретика, то мы об этом оповестим. Пока сказать нечего", - говорится в пресс-службе президента Турции.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин и Эрдоган будут обсуждать на предстоящей встрече. Помимо вопросов зерновой сделки, среди тем для обсуждения станет украинский вопрос - так, глава Турции хочет предложить российскому президенту посредничество при решении конфликта.