CNN опубликовал снятое ВСУ видео ударов дронов по Крымскому мосту Фото: REUTERS

Телеканал CNN показал видео ударов украинских беспилотников по Крымскому мосту в июле этого года, которое было передано Службой безопасности Украины.

На записи виден экран пилота за несколько секунд до того, как дрон Sea Baby доставил взрывное устройство к одной из опор моста. Кроме того, СБУ предоставила телеканалу видео, на которых запечатлены моменты ударов БПЛА по автомобильной и железнодорожной части переправы.

«Морские беспилотники – уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Недавно с их помощью мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю «Оленегорский горняк» и танкеру «Сиг», – заявил CNN руководитель СБУ Василий Малюк.

Как писал сайт KP.RU, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Киев провел атаку надводными дронами. Погибли мужчина и женщина, ехавшие по мосту на легковом автомобиле, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.