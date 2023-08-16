Глава Дагестана Меликов: более 400 строений повреждены после взрыва на АЗС

Более 400 строений получили повреждения после взрыва на АЗС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свыше 400 строений получили повреждения в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-подходе.

"Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них - это жилые дома", - сказал глава республики журналистам.

По словам Меликова, степень повреждений зданий совершенно разная.

Ранее KP.RU сообщил, что поздним вечером в понедельник, 14 августа, произошел взрыв на заправке в Махачкале. По предварительной информации, сначала пожар возник в автосервисе, после чего огонь распространился на близлежащую заправку - там взорвались две цистерны из восьми. Пожар был локализован в ночь на вторник.

Согласно последним данным медиков, всего в пожаре на махачкалинской автозаправке пострадали 84 человека, 35 погибли. 15 августа был объявлен днем траура в Дагестане.