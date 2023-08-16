Более 100 мигрантов доставили в военкомат в ходе рейда в Петербурге Фото: Иван ВИСЛОВ

Полиция провела в Санкт-Петербурге рейд по выявлению мигрантов, в ходе которого доставила в военкомат более 100 человек, сообщает Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», – сказано на сайте ведомства.

Всего в ходе рейда было выявлено почти 400 мигрантов, 55 из которых находились в России, нарушив миграционное законодательство. В отношении одного из иностранцев было возбуждено уголовное дело из-за подделки документов, добавили в ГУВД.