Минпросвещения: переход на новые учебники в школах России пройдет за пять лет

Переход на новые учебники в школах России пройдет в течение пяти лет Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переход на единые государственные учебники в школах России пройдет в течение пяти лет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что обеспечит качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», – сказал он на совещании работников образования и науки.

Кравцов добавил, что учебник по истории для учеников 11 классов поступит во все школы России до 1 сентября 2023.

Как писал сайт KP.RU, новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию на Украине включен в федеральный перечень учебников. В нем отражены события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя к России, ход СВО и причина вхождения в состав РФ новых регионов в сентябре 2022 года.