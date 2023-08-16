Житель Урала заманил девочку в квартиру и удерживал ее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Каменск-Уральска удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку, заманив ее к себе поисками пульта от телевизора. Об этом заявил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, отметив, ребенок смог сбежать через окно.

Как передают правоохранители, в минувший вторник, 15 августа, девятилетняя девочка была дома с матерью, а к окну их комнаты на первом этаже подошел мужчина, попросив ребенка о помощи в поисках пульта.

«Мать разрешила ненадолго отлучиться школьнице. Вскоре пульт был найден за диваном, однако вернуться обратно она не смогла. Гражданин усадил ее на диван и сообщил, что отпустит чуть позже», - начальник пресс-службы.

Девочка заплакала, но мужчина дал ей игровой планшет. «Ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам», - заявил сосед.

Сначала мать пыталась сама вернуть дочь, но через 7,5 часов обратилась в правоохранительные органы. Тем временем девочка смогла выбраться через окно. Полиция сообщила, что теперь ребенка доставят в больницу для того, чтобы проверить, не стала ли она «объектом посягательств».