Член ОП РФ Григорьев представит в ООН книгу о преступлениях неонацистов Украины

Мариуполь после атак ВСУ. Фото: скриншот видео НМ ДНР

Член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев сообщил о планах представить в ООН свою книгу о преступлениях украинских неонационалистов. Об этом Григорьев сообщил на пресс-конференции, где была презентована книга "Украинские преступления против человечности (2022-2023)".

Григорьев сообщил, что его книга будет в ближайшее время переведена на английский язык.

"И, конечно, будем делать все, чтобы представить ее с помощью Министерства иностранных дел РФ на площадке ООН, на других международных площадках. Также будем просить наши загранпредставительства, чтобы книгу масштабно показывали", - сказал член ОП России.

Книга о преступлении неонацистов Украины написана Григорьевым в соавторстве с зампредом комитета Госдумы по обороне Дмитрием Саблиным. В публикации говорится о промежуточных результатах работы общественного трибунала по более 600 преступлениям представителей киевского режима.

Все описанные в книге данные передаются в Следственный комитет РФ для расследований "в официальном формате".