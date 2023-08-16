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НовостиПолитика16 августа 2023 10:14

Мирный житель погиб при ракетном ударе ВСУ по селу Вербовое Запорожской области

Ракета упала во дворе частного жилого дома
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Мирный житель погиб при ракетном ударе ВСУ по селу Вербовое Запорожской области

Мирный житель погиб при ракетном ударе ВСУ по селу Вербовое Запорожской области

Фото: REUTERS

Мирный житель села Вербовое Запорожской области погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

ВСУ обстреляли населенный пункт около 8:00 мск. Одна из ракет упала во дворе частного жилого дома, на территории которого в момент удара находился погибший, уточнил представитель оперативных служб.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВСУ обстреляли село Трудовое в Запорожской области, в результате чего погибли четыре человека. Еще два жителя села получили ранения.

Напомним, 6 августа ВСУ нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области. Ранения получили шесть человек. Были прилеты во дворе двух девятиэтажек, повреждены остекление домов, трансформатор и несколько машин.