Мирный житель погиб при ракетном ударе ВСУ по селу Вербовое Запорожской области Фото: REUTERS

Мирный житель села Вербовое Запорожской области погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

ВСУ обстреляли населенный пункт около 8:00 мск. Одна из ракет упала во дворе частного жилого дома, на территории которого в момент удара находился погибший, уточнил представитель оперативных служб.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВСУ обстреляли село Трудовое в Запорожской области, в результате чего погибли четыре человека. Еще два жителя села получили ранения.

Напомним, 6 августа ВСУ нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области. Ранения получили шесть человек. Были прилеты во дворе двух девятиэтажек, повреждены остекление домов, трансформатор и несколько машин.