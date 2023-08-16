Французский журналист и дочь экс-главы сената страны погибли в авиакатастрофе

Известный французский журналист Жерар Леклер погиб в авиакатастрофе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолет, на борту которого находились известный французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента сената страны Рене Монори Мишель, разбился недалеко от города Нант. Об этом проинформировало издание Sud Ouest.

По данным издания, за штурвалом самолета Robin DR400 находился Леклер. Утром во вторник, 16 августа, воздушное судно вылетело из коммуны Луден на западе Франции и позже пропало с радаров.

По информации Sud Ouest, обломки фюзеляжа были найдены в каналах Луары. Там же обнаружили тела двух пассажиров самолета, а также фрагменты, которые указывают на то, что на борту был еще один человек.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

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