МО РФ: экспериментальная база США позволяет работать с компонентами биооружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон может проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами, которые являются компонентами биологического оружия. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинее, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников института инфекционных болезней сухопутных войск США в этих африканских странах», - заявил генерал-лейтенант, указав на то, что США пытаются получить образцы «живых вирусов смертельно опасных заболеваний».

Как ранее писал сайт KP.RU, Кириллов заявил, что Великобритания начала поиск мутаций вирусов в целях подготовки новой пандемии. Россия занимается разработкой защиты от химической и биологической опасности.