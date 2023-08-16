Путин предложил Дагестану федеральную поддержку после взрыва на АЗС в Махачкале Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после ЧП на заправке в Махачкале. Об этом в среду, 16 августа, рассказал журналистам глава республики Сергей Меликов.

Глава Дагестана уточнил, что во вторник, 15 августа, он выступил с докладом перед главой государства. Меликов проинформировал Путина об обстоятельствах случившегося, а также о предполагаемых причинах инцидента. Глава Дагестана также рассказал, какие меры были приняты властями региона после ЧП.

«Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что народ Дагестана, люди друг другу помогают и поддерживают. Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», - сообщил Меликов.

Взрыв на заправке в Махачкале произошел поздним вечером в понедельник, 14 августа. По предварительной информации, сначала пожар возник в автосервисе, после чего огонь распространился на близлежащую заправку - там взорвались две цистерны из восьми.

По последним данным, в результате инцидента погибли 35 человек. Число пострадавших при взрыве составляет 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей.