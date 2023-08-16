СК завел уголовное дело на Red Wings из-за ненадлежащего оказания услуг Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель Следственного комитета (CR) России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по статье о небезопасных услугах при организации полетов компанией Red Wings. Об этом среду,16 августа, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией «Ред Вингс»», - приводит Telegram-канале управления.

Напомним, работники компании 13 августа этого выполнили рейс из Антальи в Москву, несмотря на неисправность установки, пассажиров приняли на борт и заявили о технических неполадках, из-за чего у граждан началась паника, а часы ожидания проводили на местах в душном салоне. Пассажиры были вынуждены длительное время ждать, пребывая при этом в некомфортных условиях. На борту находилось 406 пассажиров.