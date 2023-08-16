Австрийский государственный деятель Карин Кнайсль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день саммит по Украине не имеет смысла, так как надо восстановить доверие. Такое мнение выразила бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, слова которой приводит ТАСС.

"Я не думаю, что сейчас полезно проводить большой саммит, знаете, на уровне "сверху-сверху", потому что доверие создается только "снизу", - сказала Кнайсль, отметив, что процесс восстановления доверия займет длительное время.

По словам австрийского политика, никогда нельзя закрывать каналы для диалога, однако украинцы поступили иначе, приняв соответствующий закон. "А встречаться между собой, не имея за столом переговоров всех участников конфликта, не имеет большого смысла", - добавила Кнайсль.

Ранее на Украине в очередной раз подтвердили свой отказ от мирных переговоров в пользу новых поставок оружия от Запада. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла об урегулировании конфликта через диалог. Об этом высказывался и президент РФ Владимир Путин.