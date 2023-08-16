СПЧ предложил выдавать паспорт иностранцу вместе с постановкой на воинский учет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Паспорт гражданина РФ иностранцам нужно выдавать одновременно с постановкой на воинский учет, считает глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Наше предложение – синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают», – заявил он в ходе пресс-конференции.

По мнению главы СПЧ, в настоящее время мужчины-мигранты после получения российского паспорта забывают встать на воинский учет, тогда как на него обязаны вставать все мужчины, в том числе те, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Как писал сайт KP.RU, в середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. Также в нем предусмотрена возможность дублировать повестки из военных комиссариатов электронными письмами и ограничения для получивших повестку, но не пришедших в военкомат граждан.