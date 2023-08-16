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НовостиПолитика16 августа 2023 11:16

"Раскручивают военный маховик": Медведев уличил Запад в желании заработать на украинском конфликте

Медведев заявил, что Запад стремится заработать на конфликте на Украине
Дарья ЧИПУРНАЯ
Медведев заявил, что Запад стремится заработать на конфликте на Украине

Медведев заявил, что Запад стремится заработать на конфликте на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на полях форума "Армия-2023" заявил, что Запад не заинтересован в мирных переговорах, а их истинной целью является обогащение на украинском конфликте.

По словам Медведева, западные страны лукавят, когда говорят о необходимости сесть за стол переговоров.

"Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что на фоне уничтожения иностранной военной техники ВСУ российскими военнослужащими, на Западе стали чаще говорить о поиске компромиссов. Однако все это делается просто для заработка денег для американского и европейского ВПК.

"И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - объяснил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что американцы и украинцы на самом деле не хотят мира, а переговоры сейчас не нужны, так как для этого необходимо участие обеих сторон конфликта.