"Раскручивают военный маховик": Медведев уличил Запад в желании заработать на украинском конфликте

Медведев заявил, что Запад стремится заработать на конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на полях форума "Армия-2023" заявил, что Запад не заинтересован в мирных переговорах, а их истинной целью является обогащение на украинском конфликте.

По словам Медведева, западные страны лукавят, когда говорят о необходимости сесть за стол переговоров.

"Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что на фоне уничтожения иностранной военной техники ВСУ российскими военнослужащими, на Западе стали чаще говорить о поиске компромиссов. Однако все это делается просто для заработка денег для американского и европейского ВПК.

"И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - объяснил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что американцы и украинцы на самом деле не хотят мира, а переговоры сейчас не нужны, так как для этого необходимо участие обеих сторон конфликта.