Минюст Турции: Швеция не удовлетворила ни одного запроса на выдачу террористов

Швеция не удовлетворила ни одного запроса Турции на выдачу террористов Фото: REUTERS

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что Швеция пока не удовлетворила ни один из 28 запросов республики на выдачу террористов.

«Мы направили Швеции 28 запросов о выдаче связанных с террористическими организациями лиц. На 22 из них, к сожалению, поступил отказ», - сообщил министр в эфире телеканала A-Haber.

Он пояснил, что девять запросов касались членов Рабочей партии Курдистана, восемь - террористической организации ФЕТО, пять - членов других организаций. По словам Тунча, по трем запросам Швеция дала отказ из-за смерти фигурантов. Еще три запроса находятся на рассмотрении, но, по данным главы турецкого Минюста, судебные органы Швеции уже проинформировали об отрицательном решении по ним.

Тунч добавил, что при рассмотрении парламентом Турции заявки Швеции на вхождение Североатлантический альянс будут учитываться все нюансы.

«Наши ожидания от Швеции понятны: мы ждем, что Стокгольм будет выдавать нам террористов. Но движения в этом вопросе нет», - резюмировал руководитель ведомства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Турция согласилась передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс. При этом Столтенберг не назвал конкретных дат, когда Швеция сможет окончательно стать полноправным членом НАТО. Сначала Анкара должна ратифицировать протокол.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя провокационную акцию сожжения Корана, организованную в Швеции, назвал это подлостью врагов ислама и всего человечества. Он напомнил, что Анкара не допустит Швецию в НАТО, пока в стране не борются с исламофобией.