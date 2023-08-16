Суд в Москве оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 октября этого года.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения», – сказала судья.

Блиновская находится под домашним арестом в коттеджном поселке «Миллениум парк» в Московской области.

Напомним, в рамках уголовного дела в отношении Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, наложен арест на ее активы на общую сумму в 64 миллиарда рублей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке побега из страны. Ее удалось задержать на границе Российской Федерации с Белоруссией на арендованном автомобиле, а при задержании у блогера нашли авиабилеты в другое государство. Позже ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.