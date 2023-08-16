Минобороны: средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и четыре ракеты HIMARS

Средства ПВО сбили Су-25 и четыре ракеты HIMARS Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 16 августа 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации.

Так, в небе над Донецкой Народной Республикой российская система ПВО за минувшие сутки уничтожила самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Кроме того, ПВО перехватила четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган".

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что силами ВС России были также уничтожены 26 украинских беспилотников под Харьковом, Донецком и Луганском.

Ранее KP.RU рассказал, как действуют российские "Кинжалы" и "Искандеры" в зоне проведения спецоперации, от чего иностранные наемники и бойцы ВСУ нигде не чувствуют себя в безопасности.